Langnek kan de Winter Efteling door met speciaal gebreide muts en sjaal

Dronken man (25) vernielt inventaris huurchalet op vakantie­park in Kaatsheu­vel

11 november KAATSHEUVEL - Een 25-jarige dronken man uit Kaatsheuvel is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden voor het plegen van vernieling in een chalet op recreatiepark Droomgaard aan de Van Haestrechtstraat in Kaatsheuvel.