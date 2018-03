Lidl Kaatsheuvel tijdelijk naar Sprang-Capelle vanwege nieuwbouw

De winkel wijkt tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden uit naar het oude pand van de PLUS in Sprang-Capelle. De winkel in Kaatsheuvel sluit de deuren op 10 april. Het Lidl filiaal in Kaatsheuvel zal gebouwd worden volgens de laatste Lidl standaard en beschikken over een inpandige laad-en losvoorziening en 118 parkeerplaatsen op eigen terrein. Het ontwerp van de straatgevel past in de historische lintstructuur van het dorp. Zo komt de gevel van het pand waarin het chinees restaurant zat terugkeren in het straatbeeld. In november 2018 zal de winkel worden opgeleverd.