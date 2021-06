Loon komt met spreekuur om schulden te bestrijden: ‘Het gebeurt dat mensen pas na vijf jaar aan de bel trekken’

LOON OP ZAND - De gemeente Loon op Zand start in september met een wekelijks spreekuur voor huishoudens die moeite hebben de eindjes aan elkaar vast te knopen. Wethouder Jan Brekelmans wil daarmee mensen bereiken voor ze daadwerkelijk in financiële problemen komen.

„We schatten dat we momenteel maar 10 procent van de huishoudens in beeld hebben die niet goed rond kunnen komen”, zegt wethouder Jan Brekelmans, die welzijn in zijn portefeuille heeft. „We bieden nu aan tweehonderd huishoudens schuldhulpverlening. Landelijk worstelt een op de vijf met financiële problemen.”

Er is geen aanwijzing dat Loon op Zand daarvan afwijkt. Met tienduizend huishoudens in de gemeente moeten er dus ongeveer 1700 zijn waar dergelijke problemen spelen, schat hij.

Niet voorbehouden aan bepaalde groep

„Vaak komt dat door een ingrijpende gebeurtenis, zoals een scheiding, of het overlijden van een partner of een kind. Daardoor kunnen ze het overzicht kwijtraken. Het is niet voorbehouden aan een bepaalde groep. Het wordt al gauw gedacht dat zich zoiets zal voordoen in wijken met sociale woningen, maar daar helpen mensen elkaar. We kregen een tijd geleden een urgente brief van een gezin dat twee dagen later uit hun koophuis gezet zou worden. Dat hebben we niet kunnen voorkomen, maar we hebben wel voor een tijdelijke woning kunnen zorgen.”

Quote Het wordt al gauw gedacht dat schulden vooral voordoen in wijken met sociale woningen, maar daar helpen mensen elkaar Jan Brekelmans, Wethouder Loon op Zand

„Het gebeurt dat mensen pas na vijf jaar aan de bel trekken”, aldus Brekelmans. „Dan hebben ze al die tijd in stress geleefd, ze zijn in een isolement terechtgekomen. Daar worden ook hun kinderen de dupe van. Het is van belang om mensen te kunnen helpen voor het zover komt.”

Twee maanden betalingsachterstand

Sinds begin dit jaar kunnen instanties als zorgverzekeraars, nutsbedrijven en corporaties het aan de gemeente doorgeven als huishoudens twee maanden betalingsachterstand hebben. Die krijgen bezoek van een van de drie schuldhulpverleners die bij de gemeente werken. „Zo hebben we dit jaar al zestig mensen weten te bereiken. Een aantal daarvan kan echt niet rondkomen. Het is van belang om zoiets vroeg te signaleren. Wat we willen is dat zulke gezinnen zelf weer kunnen draaien.”

Vanaf 7 september is er elke dinsdagochtend een geldspreekuur in Wijkpunt Pannenhoef in Kaatsheuvel en in Wijkpunt De Doelen in Loon op Zand.