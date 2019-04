Loon op Zand betaalt mee aan beste ideeën toerisme

KAATSHEUVEL - Creativiteit, vernieuwing en een portie lef zijn onmisbaar voor bedrijven die zich willen onderscheiden. Zeker in de toeristische sector. ,,Om lokale ondernemers te stimuleren, gaan we een vouchersysteem instellen. De beste ideeën worden beloond met een leuk bedrag", vertelt Rini Boertjes.

Hij is kersvers voorzitter van de nieuwe Stichting Leisure Loon op Zand (SLLoZ), die zich zal bezighouden met de vrijetijdsbesteding in de breedste zin van het woord.

Gezinnen met kinderen

,,Want we willen als gemeente de komende jaren echt doorontwikkelen tot een toeristische hotspot, waar mensen niet alleen voor de Efteling of de duinen naartoe komen. We hebben veel meer te bieden, maar dat is nog te weinig bekend", duidt wethouder Kees Grootswagers (CDA, economische zaken) op het belang van een goede en gerichte marketing. Die moet met name gezinnen met kinderen tot een meerdaags verblijf verleiden.

Laten zien wat je doet

Als campingeigenaar in Willemstad en regiovoorzitter van Kon. Horeca Nederland Midden West Brabant weet Boertjes als geen ander hoe het werkt in de recreatiebranche. Wie stil zit, redt het niet. ,,Je moet actief blijven en laten zien wat je doet. Als nieuwe leisurestichting zullen we dan ook zichtbaar zijn voor de inwoners en ondernemers in Loon op Zand, zodat er een ‘wij-gevoel’ ontstaat.”

Zes projectplannen

Na jaren van marktverkenning wordt het nu de hoogste tijd dat er garen op de klos komt, stelt Grootswagers. ,,We zijn het hele veld langs geweest en weten nu welke wensen er leven bij de sector. Op basis van die input zijn de eerste zes projectplannen geselecteerd. We hebben ook dankbaar gebruikt gemaakt van het werk van de stuurgroep Goud in Handen, die inmiddels is gestopt. Hetzelfde geldt voor de Lokaal Toeristische Adviesraad.”

Opheffing VVV

De SLLoZ moet ervoor zorgen dat de plannen worden uitgevoerd en, niet onbelangrijk, ook worden afgestemd met de voornemens van het nieuwe Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat. Bovenaan het lijstje van Loon op Zand staan lokale promotie en e-commerce. Met de opheffing van de VVV is ook de website met informatie weggevallen en die digitale lacune moet snel worden opgevuld.

Beleving aan de gevel

Tweede klus is verbetering van de bewegwijzering, met name richting dorpskernen zodat zaken in het centrum ook meer aanloop krijgen. ,,Daarbij bestaat de wens om met gevelbordjes aan winkels of gelegenheden door middel van storytelling meer beleving te creëren voor bezoekers”, aldus Boertjes.

Vouchers van 5.000 en 2.500 euro

De al genoemde innovatievouchers voor het beste idee behoren ook tot de top-3. Maximaal tien waardebonnen van 5.000 euro worden beschikbaar gesteld voor individuele personen, bedrijven of instellingen. Een onafhankelijke commissie zal de aanvragen beoordelen.

Voor jonge ondernemers liggen vier vouchers van 2.500 euro klaar om te gebruiken bij het opstarten van hun bedrijf of uitvoering van hun uitverkoren plan.

Meer groen in Loon op Zand

Het college wil voor het nieuwe leisurebeleid tot en met 2021 de SLLoZ een subsidie van 283.500 euro verlenen. Een apart bedrag van 92.000 euro wordt uitgetrokken voor de aanleg van een zogeheten ‘groene geleding’ in de kern Loon op Zand. Daar wordt vervangend groen aangeplant voor de vele bomen en struiken die het loodje hebben gelegd bij de herinrichting van de hoofdstraten. De landschapsarchitect gaat ook de duinen en het water verbeelden in het dorp.