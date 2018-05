Loon op Zand breidt bestaand beleid uit met meer groen

VIDEO Frontale botsing met vrachtwa­gen in Kaatsheu­vel, van auto is weinig over maar vrouw ongedeerd

21:13 KAATSHEUVEL - Een auto is frontaal op een vrachtwagen gebotst op de Dongenseweg in Kaatsheuvel rond 19.30 uur. De vrouw die in de auto reed, is wonderlijk ongedeerd gebleven.