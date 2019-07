Loon op Zand haalt bakzeil: transportondernemer mag container laten staan

De uitspraak blokkeert een handhavingsactie van de gemeente Loon op Zand, die per se de container wilde verwijderen. De gemeente weigerde eerder op de suggestie van de Raad van State in te gaan om de container, waarin de stroomvoorziening van het gehele transportbedrijf is ondergebracht, even te laten staan tot er later dit jaar een einduitspraak is. Zoals verwacht heeft de Raad het handhavingsbesluit geschorst.