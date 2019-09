Loon op Zand heeft gegevens voor vergunning van exploitant Heton binnen

VIDEO Fans vol lof over De Zes Zwanen, ‘Dit is de typische Efteling-ma­gie’

28 september KAATSHEUVEL - Het is zaterdagochtend even voor half 10 en het is nog rustig in het sprookjesbos. Dat zal niet lang zo blijven. Bij De Zes Zwanen, het nieuwste sprookje in het hart van het Kaatsheuvelse attractiepark, is alles in gereedheid gebracht voor de verwachte toeloop van bezoekers.