Loon op Zand is nu ook een dementievriendelijke gemeente

KAATSHEUVEL - Goed nieuws voor inwoners van Loon op Zand met een familielid of bekende die lijdt aan de ziekte van Alzheimer: u woont vanaf nu in een dementievriendelijke gemeente.

Wethouder Jan Brekelmans en zijn voorganger Wil Ligtenberg ondertekenden dinsdagmiddag in het gemeentehuis de overeenkomst met de betrokken organisaties. Achter de schermen werd al een tijd gewerkt aan het convenant.

Zo lang mogelijk meedoen

,,Ook mensen met dementie moeten zo lang mogelijk volwaardig mee kunnen doen in de samenleving en kwaliteit van leven behouden", stelt Brekelmans. ,,Belangrijk daarbij is dat de bewustwording over dementie groter wordt. Als meer mensen weten hoe ze iemand kunnen helpen, geeft dat verlichting aan mantelzorgers.”

De gemeente werkt, evenals in andere plaatsen, nauw samen met vaste ‘kernpartners'. Dit zijn de bekende zorgorganisaties zoals Schakelring, Maasduinen, Thebe wijkverpleging, stichting Zet, stichting Alzheimer, de Wmo Adviesraad en dementieconsulent Marlies Smulders.

Geheugenwerkplaats

Op haar initiatief werd vorig jaar al de Geheugenwerkplaats geopend in dienstencentrum De Rode Loper in Kaatsheuvel. ,,Naast de inzet van professionals zijn ook vrijwilligers met kennis van zaken hard nodig om mensen met dementie een helpende hand te bieden", aldus Smulders.

Informatiebijeenkomsten

Binnenkort zijn er twee informatiebijeenkomsten: op dinsdagmiddag 26 maart in De Gildenbond in Kaatsheuvel en op donderdagavond 11 april in De Venloene in Loon op Zand.

Op straat of bij vereniging

Een op de vijf Nederlanders krijgt dementie en de meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De maatschappij moet daar op inspelen door deze groeiende groep plaatsgenoten mee op te vangen, bijvoorbeeld op straat of bij een (sport)vereniging.

Bijna 450 inwoners

In de gemeente Loon op Zand lijden momenteel bijna 450 van de 23.350 inwoners aan dementie. De verwachting is dat het er 530 zijn in 2025 en 850 in 2040.

De provincie Noord-Brabant telt nu zo'n 55 dementievriendelijke gemeenten. Waalwijk en Oisterwijk behoorden enkele jaren geleden tot de eerste groep van vier zogenoemde ‘koplopers’.