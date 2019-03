Loon op Zand legt drugsdealers en inbrekers dwangsom op

Het gaat om twee drugsdealers en een man die werktuigen vervoerde om inbraken te plegen. De drie verdachten werden op 10, 14 en 24 februari op verschillende tijdstippen door de politie aangehouden in de Van Haestrechtstraat in Kaatheuvel.

Vaak maanden wachten

Ze zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden. ,,Maar omdat die strafvervolging vaak maanden op zich laat wachten en verdachten opnieuw in de fout kunnen gaan, leggen we dwangsommen op. Hiermee willen we de gemeente Loon op Zand minder aantrekkelijk maken voor criminelen en de veiligheid voor onze inwoners verhogen”, legt burgemeester Hanne van Aart uit.