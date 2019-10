Loon op Zand moet voorlopig nog dromen over nieuwe ‘dorpshuiskamer’ in de Wetering

Politie bekeurt beschonken automobi­lis­ten in Waalwijk en Kaatsheu­vel

9:49 WAALWIJK - De politie heeft vrijdagnacht, net na middernacht, een alcoholcontrole gehouden op de Dodenauweg in Kaatsheuvel en de Akkerlaan in Waalwijk. In totaal liet de politie zo'n 500 bestuurders een blaastest ondergaan.