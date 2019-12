Loon op Zand pakt weer uit met de negende Kerstklokkenloop

Verwarring na dodelijk ongeval Loon op Zand, politie zoekt nieuwe getuigen

16:49 LOON OP ZAND - De politie is op zoek naar nieuwe getuigen van het dodelijk ongeval dat vrijdagochtend plaatsvond aan de Kloosterstraat in Loon op Zand. Een persoon liet zich daar bewust aanrijden, maar uit onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk een ander voertuig bij betrokken was dan aanvankelijk werd gedacht.