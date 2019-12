Loon op Zand sluit gemeentebalie op vrijdag wegens bezuinigingen

Verkeersre­ge­laars JDA dagelijks langs de weg: ‘We staan er niet om automobi­lis­ten te pesten’

11 december KAATSHEUVEL - Als verkeersregelaar maak je doorgaans geen vrienden. ,,Als ik alle ziekten zou hebben gekregen die me ooit zijn toegewenst, was ik allang dood geweest", zegt mede-oprichter Joost van de Wouw van JDA Verkeer en Veiligheid in Kaatsheuvel.