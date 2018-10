Loon op Zand start aanleg snelfietsroute F261, eerste werk kappen van bomen

Half miljard euro aan cocaïne: Brabander Frank V. betrokken bij grootste drugs­vangst óóit in Málaga

26 oktober MALAGA - De Spaanse politie heeft een Nederlandse bende opgerold die een recordhoeveelheid cocaïne in Málaga had ingevoerd. De megapartij drugs heeft een straatwaarde van meer dan een half miljard euro. Zeker één verdachte komt uit Brabant: beroepscrimineel Frank V., zo bevestigt een bron dichtbij het onderzoek. Hij woont al enkele jaren in Spanje.