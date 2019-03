Loon op Zand stopt weer met wekelijks ophalen gft-afval in de zomer

Tilburgse dansleraar Cees Boutkan onver­wachts overleden

24 maart TILBURG - De bekende Tilburgse dansleraar en voormalig dansschoolhouder Cees Boutkan is op 68-jarige leeftijd onverwachts overleden. Dat gebeurde in Italië waar Boutkan als jurylid aanwezig was bij een internationale danswedstrijd. In Tilburg en omgeving was Boutkan vooral bekend als eigenaar van de voormalige dansschool aan de Korvelseweg.