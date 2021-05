Loonse transportondernemer Vermeer moet met slopershamer aan de gang

Herindelen of niet? Inwoner Loon op Zand mag zijn zegje doen

22 april KAATSHEUVEL - Moet Loon op Zand zelfstandig blijven of kan de gemeente zich beter aansluiten bij Waalwijk of Tilburg? De gemeenteraad gaat het er de komende maanden verschillende keren over hebben. En ook de inwoner mag zijn zegje doen. Te beginnen volgende week donderdag.