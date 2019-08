Luc (19) reed op zijn longboard van Parijs naar Kaatsheuvel en haalt geld op voor Villa Pardoes

Onkruid wegbranden gaat mis: bewoner zet eigen heg in de fik in Kaatsheu­vel

23 augustus KAATSHEUVEL - De bewoner van een woning aan de Mark in Kaatsheuvel heeft vrijdagmiddag per ongeluk zijn eigen coniferenhaag in fik gezet. Dat gebeurde tijdens het wegbranden van onkruid. De brandweer moest de heg uiteindelijk blussen.