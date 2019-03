Maandenlange burenruzie in Kaatsheuvel loopt uit de hand: buurman opgepakt voor bekladden huis

Nieuwe ontmoe­tings­plek in Kaatsheu­vel: Het Snipper­bank­je

16 maart KAATSHEUVEL - Het nieuwe wijkje in Kaatsheuvel, waar basisschool De Hil heeft gestaan, is een nieuwe ontmoetingsplaats rijker. Rond de honderdjarige lindeboom in Taxandriahof staat een teakhouten bankje. Zaterdagmiddag is de bank feestelijk ‘geopend.’