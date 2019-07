Man (29) opgepakt voor mishandelen vrouw in Loon op Zand

VIDEO Schuur in Kaatsheu­vel uitgebrand, buurtbewo­ner aangehou­den

21 juli KAATSHEUVEL - Een schuur aan de Hans Memlincstraat in Kaatsheuvel is zondagavond compleet uitgebrand. Hierbij raakte een hond gewond. Een buurtbewoner is aangehouden op verdenking van brandstichting.