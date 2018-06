Man (30) slaat 79-jarige bij poging tot beroving bij Loonse en Drunense duinen

VIDEO Geen gekleurde duiven terug in de Efteling: 'Past niet meer in deze tijd'

13:47 KAATSHEUVEL - In sprookjes kan alles, dus ook roze, blauwe en groene duiven. Zo keken kinderen meer dan 60 jaar vol verwondering hun ogen uit in het Sprookjesbos. ,,Maar gekleurde duiven passen niet meer in deze tijd. Daarom hebben we vanaf nu alleen nog maar witte."