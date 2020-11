Man (42) uit Sprang-Capelle ‘vliegt’ over Midden-Brabantweg in Loon op Zand

Vraag en aanbod vrijwilli­gers­werk voortaan op één site bijeen: Loonopzandvoorelkaar.nl

1 oktober KAATSHEUVEL - Een vrijwilliger nodig, of zelf juist handjes in de aanbieding? Inwoners en organisaties in de gemeente Loon op kunnen voortaan terecht op Loonopzandvoorelkaar.nl. ,,Een vrijwilliger vinden was nog nooit zo makkelijk.”