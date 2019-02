Man (49) uit Kaatsheuvel nuttigt alcohol achter het stuur en wordt gesnapt door oplettende omstanders

Video Automobi­list raakt van de weg en belandt halverwege talud op N261 bij Loon op Zand

5 februari LOON OP ZAND - Op de N261 in Loon op Zand vanaf Tilburg naar Waalwijk, is een automobilist gewond geraakt nadat hij met zijn auto van een talud reed. Een rijbaan was afgesloten. De vertraging is ruim een kwartier.