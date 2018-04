Man gereanimeerd tijdens festiviteiten Koningsdag Loon op Zand

Waar in de duinen liggen 14 verzetslie­den? Henk Peters gaat op het mysterie in

26 april BIEZENMORTEL - Het is nog altijd een mysterie: waar liggen de 14 verzetsmensen begraven die de Duitsers in mei 1944 fusilleerden in de Loonse en Drunense Duinen? Henk Peters, als boswachter in dienst van het nationaal park dat de duinen vormen, gaat er donderdagavond op in.