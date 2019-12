Man in hand gesneden door vrouw tijdens ruzie op Vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel

Eerste flessen Hornse Heerlijk­heid geschonken aan Harmonie Kaatsheu­vel

14 december KAATSHEUVEL - In de brouwerij van De 3 Horne in Kaatsheuvel is zaterdag officieel het nieuwe ‘wijnbier’ van de brouwerij gedoopt tot de quadrupel Hornse Heerlijkheid. Tegelijk werd het eerste bier officieel overgedragen aan de Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel.