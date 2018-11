Man met openstaande celstraf loopt tegen de lamp bij controle in Kaatsheuvel

Uitspraak in hoger beroep: Baanbre­kers mag controle­ren op vermogen in buitenland

9:13 WAALWIJK - Baanbrekers mag ook in het buitenland onderzoek doen of inwoners van De Langstraat die een bijstandsuitkering hebben, beschikken over vermogen. Na de rechtbank zegt dat nu ook de Centrale Raad van Beroep.