Man probeert gestolen sieraden in te leveren bij juwelier in Kaatsheuvel

De politie schiet, maar wie contro­leert het waarschu­wings­schot?

6:02 KAATSHEUVEL/WAALWIJK - Agenten losten maandag drie schoten bij een arrestatie in Waalwijk. Twee daarvan ter waarschuwing, een derde was gericht maar miste ‘doel’. Mag de politie zomaar schieten? Wie controleert dat? En wat is precies een waarschuwingsschot?