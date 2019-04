Man uit Dongen bedreigt twee mannen met schaar na ruzie over schadeherstel van een auto in Kaatsheuvel

Arbeidsin­spec­tie in kennis gesteld; jongetje (3) uit Londen bewuste­loos uit zwembad Kaatsheu­vel gehaald

10:05 KAATSHEUVEL - In het zwembad van vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel is zaterdagmiddag een jongetje bewusteloos uit het water gehaald. Het gaat om een 3-jarige jongen uit Londen. De arbeidsinspectie wordt in kennis gesteld over het incident en zal eventueel verder onderzoek uitvoeren.