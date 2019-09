Man valt in woning van trap en raakt zwaargewond, traumahelikopter landt in Kaatsheuvel

Dronken automobi­list raakt rijbewijs kwijt nadat hij in berm belandt in Kaatsheu­vel

6 september KAATSHEUVEL - Op de Bevrijdingsweg in Kaatsheuvel is vrijdagavond rond 19.30 uur bij een eenzijdig ongeval een automobilist in de berm terechtgekomen. De man bleek onder invloed van alcohol. Hij is zijn rijbewijs kwijtgeraakt.