Mannen breken in bij Kaatsheuvelse kledingwinkel

Kaatsheu­vel­se dief twee keer aangehou­den op een dag: wil wegrijden in auto, maar heeft net rijbewijs aan politie afgestaan

9 september KAATSHEUVEL - Een man is zondag twee keer aangehouden in Kaatsheuvel. De eerste keer voor een winkeldiefstal, de tweede keer nadat hij de boete had gekregen en in zijn auto wilde stappen zonder een rijbewijs te hebben.