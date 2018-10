Maryze uit Kaatsheuvel doet auditie voor 'The Talent Project'

VIDEO Efteling­fans betreuren sluiting van de Bobslee­baan: 'Het was de enige baan waar ik in durfde'

10 oktober Het nieuws over het sluiten van de Bobsleebaan in de Efteling komt hard aan bij de fans. Met 60 kilometer per uur in exact 2 minuten en tien seconden van twintig meter hoogte in een slee naar beneden denderen, kan volgend jaar niet meer. "Ik dacht dat het er al aan zat te komen, maar toch vind ik het ontzettend jammer", zegt Mariette van Leijsen-Linkels (51) uit Tilburg.