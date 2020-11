Medewerkers Efteling aan de slag in de zorg: ‘We kunnen ons gastheerschap goed uitoefenen’

OOSTERHOUT/KAATSHEUVEL - Medewerkers van de Efteling springen de komende tijd bij in de zorg. Ze gaan aan de slag bij locaties van Mijzo, een grote ouderenzorgorganisatie in Midden-Brabant.

Het is vooral ondersteunend werk. Zoals koffie en thee zetten, maaltijden serveren, de tafel dekken voor bewoners, een stukje wandelen of fietsen met cliënten en schoonmaken.

Mijzo is een fusie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring en heeft in de regio 26 locaties. Sinds de uitbraak van het coronavirus is de druk op de zorg toegenomen, vandaar dat de Efteling een helpende hand toesteekt.

Dicht

,,We bieden graag onze hulp aan”, zegt Fons Jurgens, directeur van het pretpark. ,,Onze medewerkers zetten zich in eigen regio in voor een groot maatschappelijk probleem. Hierdoor kunnen we ook langer zoveel mogelijk collega's aan boord houden. Onze mensen kunnen hun gastheerschap heel goed uitoefenen in de zorg.”

De Efteling werd het afgelopen jaar evengoed hard getroffen. Het park moest in het voorjaar dicht en is inmiddels opnieuw enkele weken gesloten, als gevolg van de coronamaatregelen.

Digitale cursus

Het gaat in eerste instantie om een proef, met dertig medewerkers. Zij gaan op vrijwillige basis aan de slag in Waalwijk, Oosterhout en Almkerk. Vooraf krijgt het personeel een korte digitale cursus om zo de locaties te leren kennen. Ook is er een instructie over hygiëne en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Volgens Mijzo is de tweede golf duidelijk te merken in de verpleeghuizen. ,,Zorgmedewerkers kunnen nauwelijks op adem komen. Om toch kwaliteit te leveren en ervoor te zorgen dat het personeel het volhoudt, zoeken we actief naar oplossingen.”

‘Hartverwarmend’

Vanuit de samenleving zijn er meerdere hulpinitiatieven geweest. Bestuurder Mireille de Wee is verheugd met deze samenwerking met de Efteling. ,,Het is hartverwarmend om te merken dat zoveel mensen de zorg een warm hart toedragen. Daar zijn we erg blij mee.”

Mijzo en de Efteling willen over een langere periode samenwerking. De bedoeling is dat meer park-medewerkers op meerdere locaties gaan helpen. Eind dit jaar volgt een evaluatie.