Een beetje onwennig is het nog wel, zo achter het stuur van een tractor. ,,Ik doe helemaal niks met tractoren of zo en rij er nooit op. Dus dat alleen is al een ervaring." Voor haar schoonzus Ingrid van der Mast (34) is de trekkertrek al wat bekender, hoewel zij ook in het dagelijks leven tijdens haar werk in een supermarkt niks met tractoren doet. ,,Ik doe nu voor het tweede jaar mee. Ik vind het wel leuk om te doen. Helemaal nu ik gisteravond zelfs de eerste prijs won in de 5 ton regionale klasse. Dat gaf wel wat beteuterde gezichtjes bij sommigen mannelijke deelnemers", lacht ze. Na het wegen mogen beide dames zich klaar maken voor hun tweede rit. Zwart 'trekt' het gewicht tot zo'n 77 meter, Van der Mast net wat verder. Ze worden met de resultaten uit de eerste rit respectievelijk vijfde en vierde. Maar aan hun gezichten te zien, is het resultaat niet belangrijk: meedoen is belangrijker dan winnen.