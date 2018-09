Meer diversiteit in openbaar groen in de gemeente Loon op

Vrouw laat lekkende auto staan in Kaatsheu­vel omdat ze naar werk moet

26 september KAATSHEUVEL - De brandweer is woensdagochtend druk bezig geweest met een auto die benzine lekte bij het tankstation aan de Horst in Kaatsheuvel. De eigenaresse van de auto was ondertussen nergens te bekennen. Zij was te voet verder gegaan en zat op haar werk.