Meer ratten in enkele Loonse wijken, maar volgens gemeente geen plaag

KAATSHEUVEL - In diverse woonwijken van Kaatsheuvel en Loon op Zand zijn de laatste tijd meer ratten waargenomen. De toename blijkt ook uit het aantal meldingen van burgers: normaal vijftien per maand, nu dertig.

,,Sinds april, mei merken we hierin een stijging. We spreken niet van een rattenplaag, omdat er dan meerdere ratten overal door de straten zouden moeten lopen en dat is niet het geval”, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Afgelopen dagen zagen bewoners van de Loonsevaert en de Draaiboom in Kaatsheuvel ratten rond het huis. Maar ook in de Heikant en in Loon op Zand in de Molenwijck en Oud Loon is sprake van overlast door ratten.

Nesten verstoord

De gemeente noemt als oorzaak graafwerkzaamheden, waarbij rattennesten worden verstoord. De ratten gaan in de buurt op zoek naar voedsel in bijvoorbeeld vuilniszakken met restafval of in de hokken van kippen en konijnen.

Advies is daarom ervoor te zorgen dat er voor ratten niets eetbaars te halen valt. Ofwel alles goed afsluiten en buiten bereik van deze schadelijke knaagdieren bewaren. Maar ook kieren dichten en de omgeving schoon houden.

Klem of gif

Iedere week worden de nieuwe meldingen bekeken en door de rattenbestrijder opgepakt. Hij beoordeelt ter plekke de situatie en neemt zo nodig terstond maatregelen om de ratten te vangen. Als het buiten te doen is, wordt er een lokdoos met een klem geplaatst; binnen (in serres, overkappingen) wordt een lokdoos met gif neergezet.

Bestrijden is gratis