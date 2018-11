Meerdere balletjespistolen gevonden in woning Loon op Zand

Verbunt Hockey verhuist van Dongen naar Kaatsheu­vel

3 november KAATSHEUVEL/DONGEN - Verbunt Hockey uit Dongen vestigt zich op Bedrijvenpark Kaatsheuvel. Voor de bouw van een nieuw bedrijfspand is bijna 2000 vierkante meter grond aangekocht aan de Spanjestraat. ,,De hele zaak gaat over. We zijn straks weg uit Dongen", aldus eigenaar Bas Krikke over de verhuizing.