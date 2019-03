Meisje (17) vermist tijdens bezoekje in Efteling: vriendengroep slaat alarm, politie zoekt in omgeving

Gehandicap­ten en Zonnebloem delen nieuw keurmerk uit: Efteling, Beekse Bergen, NAC en PSV zijn oké

13:30 KAATSHEUVEL/HILVARENBEEK - Mensen die zijn aangewezen op een rolstoel, scootmobiel of rollator kunnen erop vertrouwen dat ze in de Efteling, safaripark Beekse Bergen en de stadions van NAC en PSV zonder problemen terecht kunnen. Die vier organisaties ontvingen woensdag in de Efteling als eerste vier Brabantse instellingen een toegankelijkheidsplaquette.