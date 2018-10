Mevlana koopt leegstaand Ons Café in Kaatsheuvel

Dronken man (30) blundert bij verstoppen biertje voor politie in Kaatsheu­vel

24 oktober KAATSHEUVEL - Een 30-jarige man is dinsdagavond in Kaatsheuvel vreselijk door de mand gevallen toen hij probeerde onder een boete uit te komen. De dronkaard verstopte bij het zien van de politie snel een blikje bier in zijn jaszak, maar had niet in de gaten dat het blikje op zijn kop zat. Het leverde hem een zeiknatte jas én een boete voor openbare dronkenschap op.