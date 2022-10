Mogelijk camera’s bij ‘protestviaduct’ met enorme omgekeerde vlag en opruiende teksten

met video Sigaret opsteken wordt in groot deel Efteling verboden

KAATSHEUVEL – Roken wordt in het grootste deel van de Efteling verboden. Vanaf 14 november, bij de start van het winterseizoen, mag er alleen nog in tien speciale rookzones een sigaret worden opgestoken. Ook in de vakantieparken en het hotel mag vanaf deze winter niet meer worden gerookt, behalve op de terrassen van de vakantiehuisjes.

29 september