Mooi eerbetoon aan 5 jaar geleden overleden DESK-jeugdspeler Jurre Janssen in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Op de velden van voetbalclub DESK in Kaatsheuvel was het zaterdag een dag met een lach en een traan. Een speciaal toernooi en laantje op het terrein is vernoemd naar het overleden jeugdlid Jurre Janssen.

De 13-jarige Jurre overleed vijf jaar geleden tijdens een auto-ongeluk in Luxemburg. ,,Het overlijden maakte veel indruk op de jongens van Jurre's team, waar onze zoon keeper was", weet Marlies Raaijmakers. Samen met zes andere moeders onderhield ze veel contact met de ouders om het verlies van Jurre een plaats te geven op de club en in het team. ,,Twee jaar geleden vroegen we hen of ze het fijn zouden vinden als we op de club iets zouden doen, wat herinnert aan Jurre. Zo kwamen we op een toernooi."

Vijf jaar na het ongeluk is het dan zo ver en zitten de ouders, broer Jelte en zus Lotte vooraan op een bankje tijdens de 'openingsceremonie'. Bas Mikkers, voorzitter Jeugd, spreekt van een mooi, maar moeilijk moment. ,,We vernoemen dit toernooi naar een echte DESK'er." De burgemeester van Loon op Zand, Hanne van Aart, zou nu graag wat vragen stellen aan Jurre. ,,Wie is je favoriete voetballer? Ben je de liefde van je leven al tegengekomen?"

Volledig scherm Oud-voetballer Danny Koevermans overhandigt een PSV-shirt aan de vader, zus, broer en moeder van Jurre Janssen. © Rudolf Robben

Volledig scherm De ouders, broer Jelte en zus Lotte van de overleden Jurre Janssen zitten vooraan op een bankje tijdens de openingsceremonie van het Jurre Janssen Toernooi. © Rudolf Robben

Luchtiger is het praatje van oud-PSV'er Danny Koevermans. Hij is naar Kaatsheuvel gekomen met PSV-shirt met achterop de naam van Jurre en handtekeningen van de PSV-selectie. ,,Die is voor jou hè jongen" zegt moeder tegen zoon Jelte. Maar de grootste verrassing voor het gezin is dat één van de paden op het terrein vernoemd wordt naar Jurre. Samen met de burgemeester onthullen Lotte en Jelte het straatnaambordje. Daarna is het tijd voetbal: Koevermans en Jelte trappen samen af voor de eerste wedstrijd van het toernooi. Daar doen ook de oud-teamgenoten van Jurre aan mee. Sommigen hebben speciaal voor vandaag de voetbalschoenen weer aangetrokken, weet Raaijmakers. Haar zoon ook: hij stopte met voetbal toen Jurre overleed.

Langs de kant van het veld komen de ouders van Jurre, Marc Janssen en Desirée Couwenberg bij van alle emoties. ,,Het is een hele dubbele dag. Verdriet om Jurre, maar ook blijdschap dat Jurre op zo'n mooie manier op 'zijn' club herdacht wordt." Vader Marc vult haar aan: ,,Dat de club dit doet, geeft wel een warm gevoel."

Volledig scherm Jelte verricht samen met oud-voetballer Danny Koevermans de aftrap voor de eerste wedstrijd van het Jurre Janssen Toernooi © Rudolf Robben