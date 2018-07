Mortiergranaat gevonden in Loonse en Drunense Duinen

Politie zoekt mountainbi­ker in verband met grote brand Loonse en Drunense duinen

25 juli DRUNEN - In het onderzoek naar de brand in de bossen bij Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is de politie op zoek naar een mountainbiker. De man sprak aan het eind van de middag twee agenten aan in de buurt van Café De Rustende Jager in Drunen.