Motorrijder uit Tilburg (30) zwaargewond door ongeluk op Moersedreef in Kaatsheuvel

‘Meer grip op uitgaven jeugdzorg’, Loonse raad steunt motie CDA

24 oktober KAATSHEUVEL - De kosten voor de jeugdzorg rijzen de pan uit en de gemeenten kunnen er amper iets aan doen. In de hoop toch meer grip op de uitgaven te krijgen, diende het CDA in de Loonse raad donderdagavond een motie in.