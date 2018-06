Mythische wezens te zien in de Efteling dankzij Magische Kijker

Run op woningen De ELS II Kaatsheu­vel

15 juni KAATSHEUVEL - Zo'n 450 belangstellenden bezochten vrijdagmiddag de aftrap van de verkoop van Fase 1 in (24 woningen) van Plan De Els II in het Klavier in Kaatsheuvel. Vooral voor de tien patiowoningen is enorm veel belangstelling. Door de grote belangstelling zal de verkoop van Fase 2 niet lang op zicht laten wachten. ,,We hopen hiermee in september te gaan starten", aldus projectontwikkelaar Alexander Hoefnagel.