Na twee jaar eindelijk weer los op Fairytale in Kaatsheuvel: ‘Goed om de depressie uit je lijf te dansen’

KAATSHEUVEL - Voor het eerst in twee jaar kon het Fairytale festival in Kaatsheuvel weer plaatsvinden dit weekend. Het is beperkt in omvang. Nog meer een dorpsfeest, al komen er ook bezoekers van ver buiten de gemeentegrenzen.

,,Keigezellig, man!” De vrouw die langsloopt kan het niet vaak genoeg herhalen. Haar stem schalt uit boven het dreunen van de bassen en het knallen van de elektronische ritmes. ,,Genieten!” En al swingend gaat ze op weg naar de Tea Garden. Dat ene woord geeft prima weer wat de bezoekers van het Fairytale festival voelen. De dampende, stampende klanken van de muziek, het weerzien van bekenden, de genuttigde bekers bier en de lampen die de twee podia en de omgeving in een veelkleurig licht zetten, zorgen voor een uitbundige stemming. Zeker bij het invallen van de schemering. De kleuren van de wolken weerspiegelen wat de kleuren op het veld.

Dansen en gezelligheid nodig

Er was behoefte aan, zegt Ilse Zwekars uit Tilburg. ,,Ik heb elke maand in de afgelopen periode wel een feestje gehad. Mensen hebben dansen en gezelligheid nodig. Je wil contact maken. Ik ben in maart door een klant in mijn kapsalon besmet met corona. Ik heb het zwaar te pakken gehad. Drie monsterlijke maanden, waarin het erop of eronder was. Dit is een klein feestje, maar heel goed om de depressie uit je lijf te dansen.”

,,Het is geweldig dat het weer mag, maar het voelt wel een beetje dubbel”, zegt organisator Stephan van Halewijn. ,,Nu mogen er niet meer dan 750 mensen binnen zijn. Daar hebben we de twee podia ook op ingericht. Over een week zijn er geen beperkingen aan het aantal bezoekers. Dat is toch niet uit te leggen? We zijn er weer. Dat is heel leuk, maar het knaagt wel.” Het is voor het eerst dat het festival met statiegeld werkt, en dat is te merken. Nauwelijks bekers en flesjes op de grond. Van Halewijn: ,,Dat is weleens anders geweest. De eerste keer moesten we bladblazers en sneeuwschuivers gebruiken om alle troep op te ruimen. Door de nieuwe opzet kunnen we alle afval mooi scheiden. Je ziet bijna geen afval slingeren.”

Volledig scherm Het kleine podium bij Fairytale Festival © Dolph Cantrijn

Iedereen kent elkaar

Onder de bezoekers is ook burgemeester van Loon op Zand Hanne van Aart. ,,Het is geweldig dat deze jongens hun nek uitsteken”, zegt ze. ,,Ze hebben zich niet laten leiden door de vraag of ze wel of geen winst kunnen draaien. Ze willen gewoon een feestje bouwen met mensen uit Kaatsheuvel. Het is ook waanzinnig goed georganiseerd. Ze zorgen ervoor dat ze de relaties met EHBO, beveiliging, buurt en gemeente goed houden. Dat draagt bij aan de sfeer. Iedereen kent elkaar. Het is een grote, uit de hand gelopen kroeg.”

Mensen komen uit de richting van Rotterdam en Limburg, maar toch vooral uit Kaatsheuvel zelf. Zoals Chenna Kuijpers. ,,Ik ben hier met een vriendengroep. Het is echt een dorpsfeest. Je komt mensen tegen die je al een hele tijd niet gezien hebt. Je kunt je ontladen. Dit hebben we echt gemist.”