Nacht van Loon op Zand: ‘Ik heb me de blubber gelopen’

LOON OP ZAND - Op het laatst wat meer afmeldingen en niet starten in, maar búíten sporthal de Wetering. De 42e editie van de Nacht van Loon op Zand is vooral organisatorisch anders dan voorgaande jaren.

Bezweet komt Edwin van Wijngaarden uit Hank over de finish. De afdruk van zijn pet staat in zijn voorhoofd. ,,Even zitten hoor", zegt hij terwijl hij een bekertje cola in zijn hand gedrukt krijgt. ,,Doe er nog maar eentje. Deze is alweer op."

Quote Blaren? Daar loopt hij gewoon doorheen. ,,Als ze eenmaal kapot geklapt zijn, voel je er niks meer van. Straks thuis neem ik een douche en spring ik nog even op de fiets Edwin van Wijngaarden, deelnemer Nacht van Loon op Zand

Het is de eerste keer dat Van Wijngaarden meeloopt met de Nacht van Loon op Zand. Zijn debuut bekroont hij met winst. ,,Ik was de eerste die de 80 kilometer aantikte." Hij besloot door te lopen om de vijftien uur te halen. ,,Daar had ik nog vijfenhalf uur voor. Uiteindelijk heb ik van alle deelnemers ook nog eens de meeste kilometers gelopen, ongeveer 128."

Dat voelt de debutant in zijn benen. En blaren? Daar loopt hij gewoon doorheen. ,,Als ze eenmaal kapot geklapt zijn, voel je er niks meer van. Straks als ik thuis ben, neem ik een douche en spring ik nog even op de fiets. Even in tien kilometer de spierpijn eruit fietsen."

Quote Voordat ik terugrijd naar huis, ga ik even slapen in mijn auto. Daar heb ik een deken en een kussen liggen Peter Haas, deelnemer Nacht Loon op Zand

Langzaam komt Peter Haas over de finish. De omroeper vertelt dat hij vandaag zijn 100e Kennedymars heeft gelopen, een wandeltocht van 80 kilometer, die binnen 20 uur gelopen dient te zijn. ,,Maar ik deed het binnen 15 uur, omdat dat de regels zijn van dit wandelevenement. Ik heb me wel de blubber gelopen hoor, zeker op het einde", vertelt de 79-jarige wandelaar uit Munstergeleen.

Hoewel Haas iedere dag de post bezorgt in grote wijken, is hij na de Nacht van Loon flink vermoeid. ,,Voordat ik terugrijd naar huis, ga ik even slapen in mijn auto. Daar heb ik een deken en een kussen liggen. Anders houd ik de autorit van 130 kilometer niet vol."

Niet kunnen oefenen

,,Organisatorisch is het dit jaar anders", legt voorzitter van Wandelsportvereniging Hart van Brabant Ad van der Sande uit. ,,Op het laatste moment hebben we nog wat afmeldingen gehad. Zo'n 70 deelnemers stonden aan de start in plaats van de 86 die zich hadden aangemeld. Vanwege het coronavirus, maar ook omdat men deze afstand niet heeft kunnen oefenen; wandelevenementen konden het afgelopen half jaar niet door gaan."

Het evenement stond gepland in het weekend van 18 april, maar werd verplaatst naar september. ,,Die datum hebben we in april al geprikt, zodat we de Nacht van Loon zeker konden laten doorgaan als de versoepelingen dat mogelijk zouden maken”, legt Ad Leermakers uit. Zelf wandelde hij alle edities mee én hij zit in de organisatie.

Quote Er ontstaat vanzelf ruimte tussen de deelnemers Ad Leermakers, Deelnemer Nacht Loon op Zand

De anderhalve meter handhaven tussen de deelnemers was de kleinste uitdaging volgens Leermakers. ,,Dat gaat gelukkig vanzelf. Zodra de deelnemers van start zijn, loopt iedereen zijn eigen tempo en ontstaat er vanzelf ruimte tussen de deelnemers. Zo gaat dat ieder jaar."