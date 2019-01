Negen inbraken in twee dagen in Dongen, Kaatsheuvel, Gilze en Rijen

Vermilion wil ook gaswinning in Munniken­land flink opschroe­ven

11 januari POEDEROIJEN - Het Canadese gaswinbedrijf Vermilion Energy wil niet alleen in Brabant de gaswinning flink opschroeven, maar ook in het Gelderse Poederoijen. De gemeente Zaltbommel is uiterst alert en is in afwachting van de concrete aanvraag.