'Neppistool om op muizen te schieten, niet voor verkeersruzie'

KAATSHEUVEL/BREDA - Het neppistool was om bolletjes naar muizen te schieten en is zeker niet gebruikt in een verkeersruzie, zo probeerde de 23-jarige Freddy P. uit Kaatsheuvel voor de politierechter in Breda wijs te maken. Laatstgenoemde vond het bewijs wel overtuigend. P. moet veertig uur werkstraf uitvoeren.

In feite heeft de 23-jarige man uit Kaatsheuvel nog geluk gehad. Het openbaar ministerie had niet op de dagvaarding gezet dat P. een verkeersruzie heeft gehad terwijl hij helemaal geen rijbewijs heeft. Hij was daarvoor zelfs eerder dit jaar al veroordeeld. ,,Dat was een foute zet ja", gaf de verdachte maandag toe.

In die verkeersruzie treft hem geen blaam, vindt P. Hij had zeker niet geroepen 'je gaat eraan', zoals de andere partij had aangegeven. Volgens de verdachte was een Mercedes met grote snelheid en groot licht op achter hem aan gekomen. Dat wilde hij uitpraten nadat hij de man bovenaan de afslag richting Kaatsheuvel bij de stoplichten zag staan.

Vuurwapen

Twee getuigen en de aangever zelf hebben een andere versie. P. had een dot gas gegeven nadat hij werd ingehaald door de Mercedes. Daarna vertoonde hij agressief rijgedrag en bij de stoplichten was de man uit Kaatsheuvel uitgestapt. Hij liep naar zijn kofferbak en kwam met een vuurwapen op de Mercedeswapen af. Tenminste: dat dacht die bestuurder.