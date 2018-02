Nieuw complex met elf luxe appartementen in centrum Kaatsheuvel

Woning drugsdoden in Kaatsheuvel weer vrijgegeven

5 februari KAATSHEUVEL - Sinds maandagmiddag is het woonhuis aan het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel weer vrijgegeven voor bewoning. Twee 48-jarige mannen uit het dorp vonden er op vrijdagmiddag 3 november de dood na een noodlottig ongeluk in hun drugslab. Dat was verstopt in de garage achter het huis.