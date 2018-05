Nieuw gaslek ontstaat tijdens repareren in Loon op Zand: Buurt weer vrijgegeven

118 in bebouwde kom: rijbewijs van 29-jarige uit Kaatsheu­vel direct afgepakt

4 mei KAATSHEUVEL - Het rijbewijs is van een 29-jarige man uit Kaatsheuvel per direct afgepakt. Hij reed donderdagnacht 118 kilometer per uur over de Europalaan, maar mocht daar maar 50 rijden.