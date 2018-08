Nieuwe fietsoversteekplaats Bevrijdingsweg in Kaatsheuvel onder vuur na ongeluk

DE BIJNAAM In Loon op Zand woont er een van de Jager naast een van dun Dèùts

23 augustus LOON OP ZAND - Als Jan Aarts in 1985 op een gezegende leeftijd is gehemeld, besluiten de kinderen en kleinkinderen in de overlijdensadvertentie ook zijn bijnaam op te nemen. Dan weet Loon op Zand tenminste zeker wie er dood is. 'Jan de Jager' komt aldus tussen haakjes te staan.