Nieuwe supermarkt Lidl in Kaatsheuvel toch snel open

Gedumpte geitjes op zoek naar nieuw thuis

11:57 LOON OP ZAND - Bij het Blauwe Meer in Loon op Zand zijn woensdagavond twee geiten en twee bokken gevonden. Ze zijn daar vermoedelijk gedumpt door een boer. Een dierenartsenpraktijk in Oosteind is op zoek naar een nieuw onderkomen.