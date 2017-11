Nog een hotel erbij, nu met 500 kamers in Kaatsheuvel

Langs de N261

De ligging van het langgerekte hotelcomplex langs de autoweg N261 is tussen de Europalaan en de Duinlaan. De ontwikkelaar, Somerset Capital Partners uit Oisterwijk, heeft alle grond in het gebied aangekocht. Autobedrijf Pols ligt daar net buiten en blijft gewoon zitten.

,,We zouden geen plan presenteren als het nog niet helemaal zeker was." Met die woorden wil wethouder Gerard Bruijniks de scepsis over de hotelzone aan de Horst in Kaatsheuvel wegnemen.

Kasteelachtig

Planning is om in de tweede helft van 2018 het bestemmingsplan klaar te hebben, zodat er in 2019 gebouwd kan worden. Somerset is voor de exploitatie in gesprek met meerdere gerenommeerde hotelketens.